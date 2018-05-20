Македонія заявила, що узгодила із Грецією назву своєї держави

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заяєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами. Заєв 19 травня заявив, що назва «Республіка Ілінденська Македонія» була узгоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас 19 травня назвав пропозицію Заєва кроком, який, «як ніколи раніше» наближує сторони до вирішення суперечки.

Ілинден – община в Македонії, відома протестами 1903 року проти турецьких окупантів і 1944 року – проти нацистів.

Раніше повідомлялося, що Македонія і Греція можуть спробувати вирішити суперечку до саміту ЄС 28-29 червня.

Суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції – Македонією. Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.