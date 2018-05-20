У Криму померла ветеран кримськотатарського національного руху

У кримському місті Білогірську у віці 90 років померла ветеран кримськотатарського національного руху Нуріє апте Біязова. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

«Сьогодні ми дізналися сумну новину – померла Нуріє Біязова. Вона була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли ми тільки повернулися до Криму. В її будинку в Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху», – розповів правозахисник.

Навесні цього року Нуріє Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році під назвою «Віддзеркалення».

Нуріє Біязова народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року була депортована в Узбекистан, де згодом поховала батьків і двох сестер. У 1989 році повернулася у Крим, де відразу стала активісткою кримськотатарського національного руху.