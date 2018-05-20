«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на храм у Чечні

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло не себе відповідальність за напад на православний храм Архангела Михаїла в Грозному, столиці республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії. Про це повідомила моніторингова група SITE Intelligence Group.

Офіційних даних про можливі мотиви нападників немає.

Інцидент трапився 19 травня. Як заявили у Слідчому комітеті Росії, поліція застрелила всіх чотирьох нападників. Також загинули двоє працівників поліції і один із парафіян храму. Двоє поліцейських і ще один парафіянин поранені.