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20 Травень 2018, Київ 23:43
Новини | Події

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на храм у Чечні

19 травня на православний храм Архангела Михаїла в Чечні напали невідомі

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло не себе відповідальність за напад на православний храм Архангела Михаїла в Грозному, столиці республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії. Про це повідомила моніторингова група SITE Intelligence Group.

Офіційних даних про можливі мотиви нападників немає.

Інцидент трапився 19 травня. Як заявили у Слідчому комітеті Росії, поліція застрелила всіх чотирьох нападників. Також загинули двоє працівників поліції і один із парафіян храму. Двоє поліцейських і ще один парафіянин поранені.

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