Супрун: у пам’яті не залишається більшість з того, що людина читає в час, призначений для сну

У пам’яті не залишається більшість з того, що людина читає в час, призначений для сну, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Коли треба запам'ятати велику кількість інформації, особливо в період іспитів або важливих нарад на роботі, ми можемо приділяти менше часу сну. Але дарма. Більшість з усього, що людина читає в час, призначений для сну, не залишається в пам'яті. Тому якщо у вас в понеділок важливий день – поспіть як слід», – написала Супрун.

Вона зазначила, під час сну організм регулює життєво важливі системи, впливає на кровообіг, зріст, імунну систему, регулює діяльність мозку та процеси запам'ятовування.

«Сон – найважливіший чинник для консолідації пам'яті. У цей час відбувається поява нових нейронних зв'язків та зміцнення нейронної мережі, які є своєрідними ретрансляторами у формування пам'яті. Більшість інформації, що ми вивчаємо за день, відкладається в короткостроковій пам'яті, і сон необхідний для переміщення знань в довгострокову. Саме здоровий сон впливає на повноту та ефективність запам'ятовування», – пояснила Супрун.

Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, люди у віці від 18 до 60 років мають спати сім або більше годин за ніч.