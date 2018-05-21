Окупант намагається придушити волю кримських татар – МЗС України про затримання в Криму

Міністерство закордонних справ України засудило обшуки та затримання в окупованому Криму, які російські силовики здійснили 21 травня.

«Чергові незаконні затримання в Криму. Окупант намагається придушити волю кримських татар. Засуджуємо і будемо далі апелювати до міжнародних судів», – написала в мережі Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

За останнім повідомленням організації «Кримська солідарність», її координатора Сервера Мустафаєва повезли до Сімферополя, «за попередніми даними, в управління ФСБ».

Перед тим «Кримська солідарність» заявляла, що російські силовики не допускають адвокатів до активістів Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова, в будинках яких зранку 21 травня відбувалися обшуки.

Сервер Мустафаєв є відомим громадським активістом, улітку 2016 року він разом зі ще кількома співвітчизниками заснував громадське об’єднання «Кримська солідарність», є одним із його координаторів.

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Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.