Екс-заступник голови НАЗК розповів про допит в СБУ

Колишнього заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького допитали в СБУ. Про це сам Радецький повідомив у Facebook.

«Здогадка, що викликають на допит, як свідка, у справі щодо зловживання владою Корчак аnd компані, підтвердилася. Слідчий надав для ознайомлення ксерокопію документа працівників НАЗК, що були отримані без санкції суду. Простою мовою, викрадені через незаконне проникнення в їх кабінети. Хоча сам документ, взагалі не стосується предмету зловживань владою Корчак. Виходить, що шукають цапа відбувайла», – написав він.

Наталія Корчак з березня 2016 року по березень 2018 року очолювала НАЗК. 28 березня головою НАЗК обрали Олександра Мангула.

На початку серпня 2017-го Генеральна прокуратура України повідомляла, що Дніпровський районний суд Києва притягнув заступника голови НАЗК Руслана Радецького до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією, і зобов’язав виплатити штраф у сумі 6800 гривень. За тим повідомленням, суд розглянув справу щодо Радецького за частинами 1 і 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неповідомлення і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів). Пізніше Кабмін затвердив відставку Радецького з посади.