Кабмін затвердив відставку Радецького з членів НАЗК

Кабінет міністрів України затвердив відставку члена Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького.

Як мовиться в розпорядженні уряду, його повноваження припиняються достроково у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також у п’ятницю іншим розпорядженням Кабмін призначив новим членом НАЗК Олександра Серьогіна, адвоката, кандидатуру якого підтримала конкурсна комісія.

Таким чином, наразі до складу НАЗК входить троє членів: Наталія Корчак (голова НАЗК), Олександр Скопич та Олександр Серьогін – із визначених законом п’яти.

На початку серпня Генеральна прокуратура України повідомляла, що Дніпровський районний суд Києва притягнув заступника голови НАЗК Руслана Радецького до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією, і зобов’язав виплатити штраф у сумі 6800 гривень. За тим повідомленням, суд розглянув справу щодо Радецького за частинами 1 і 2 статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неповідомлення і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів).

У Генпрокуратурі зазначили, що протоколи про це правопорушення склав департамент захисту економіки Національної поліції України, на дії Руслана Радецького поскаржився керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Олександр Писаренко.

У середині червня у службовому кабінеті Радецького відбулися обшуки. За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, ті слідчі дії були пов’язані зі справою про фальсифікацію документів. Сам Радецький заявляв тоді про політичний тиск на нього і пов’язав обшуки в його кабінеті з законопроектом про переформатування НАЗК. Але він наголошував, що, незважаючи на ці обшуки і «тиск», він не має наміру подавати заяву про відставку.

У травні Національна поліція України заявляла, що на одного з членів НАЗК, імені якого не назвали, працівники департаменту захисту економіки Нацполіції за погодженням із Генпрокуратурою склали адміністративні протоколи через порушення норм антикорупційного законодавства. За даними поліції, один із керівників НАЗК порушив вимоги статті 28 (запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) закону про запобігання корупції, а саме він не повідомив про наявний у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа ГПУ та в подальшому погодив проект рішення про відмову в повній перевірці декларацій одного з суддів Печерського районного суду Києва за 2015, 2016 роки. «Як встановили правоохоронці, саме цей суддя розглядав адміністративну справу та виніс стосовно члена НАЗК з участю його захисника рішення, яким його було визнано невинуватим», – мовилося в повідомленні.

Сам Радецький у відповідь на це повідомлення заявив тоді, що поліція сфабрикувала проти нього справу про конфлікт інтересів.

У квітні агентство «Українські новини» з посиланням на джерело повідомило, що заступник голови НАЗК Руслан Радецький міг вплинути на відтермінування початку перевірки судді Печерського районного суду Києва Христини Тарасюк, яка в лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про ймовірне його кермування автомобілем у нетверезому стані. Згодом Радецький заперечив повідомлення, що він міг якось перешкодити початкові перевірки декларації судді Тарасюк. За його словами, справу про кермування закрили, бо там не було складу адміністративного порушення.