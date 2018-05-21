В Україні засудили француза, якого СБУ підозрювала в підготовці терактів на «Євро-2016»

Любомльський районний суд у Волинській області призначив шість років позбавлення волі французу Грегуару Муто, якого затримали за підозрою в підготовці терактів під час чемпіонату Європи з футболу 2016 року, який відбувався у Франції. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в суді.

В установі зазначили, що чоловіка визнали винним у підготовці терористичного акту та спробі контрабанди зброї. Інших подробиць у суді не навели.

6 червня 2016 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби в травні провели операцію, в результаті якої запобігли серії терактів на території Франції під час «Євро-2016». За його словами, СБУ затримала громадянина Франції, який намагався вивезти зброю і вибухівку з України до ЄС. За словами Грицака, об’єктами терактів могли стати мечеть, синагога, державні та адміністративні установи.