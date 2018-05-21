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21 Травень 2018, Київ 18:01
Новини | Події

Полторак наказав посилити контроль за обігом зброї на Донбасі після вибуху на Франківщині

Міністр оборони України Степан Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак наказав посилити контроль за обігом зброї після вибуху гранати на Івано-Франківщині, унаслідок чого постраждали дев'ять людей, інформує прес-служба Міністерства оборони України.

«Доручено посилити контроль за порядком виїзду військовослужбовців із району проведення Операції об’єднаних сил та організувати належним чином процедури відбуття бійців у відпустки та пункти постійної дислокації, а також забезпечити суворий контроль щодо обліку, видачі та контролю зброї та боєприпасів», – заявили у відомстві.

У Міністерстві оборони розповіли, що проводять службове розслідування інциденту на Франківщині.

За даними поліції, увечері 20 травня у Лісна Тарновиця Івано-Франківської області стався вибух. Правоохоронці вважають, що старший сержант 10-ї гірсько-піхотної штурмової бригади кинув гранату у юрбу чоловіків, з якими у нього виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки. Вісім людей отримали поранення рук та ніг, ще одна людина перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою.

У МВС України заявляли, що у 2017 році поліція вилучила з незаконного обігу майже 2,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 240 тисяч набоїв, понад дві тисячі гранат та 72 вибухові пристрої.

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