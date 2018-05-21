Полторак наказав посилити контроль за обігом зброї на Донбасі після вибуху на Франківщині

Міністр оборони України Степан Полторак наказав посилити контроль за обігом зброї після вибуху гранати на Івано-Франківщині, унаслідок чого постраждали дев'ять людей, інформує прес-служба Міністерства оборони України.

«Доручено посилити контроль за порядком виїзду військовослужбовців із району проведення Операції об’єднаних сил та організувати належним чином процедури відбуття бійців у відпустки та пункти постійної дислокації, а також забезпечити суворий контроль щодо обліку, видачі та контролю зброї та боєприпасів», – заявили у відомстві.

У Міністерстві оборони розповіли, що проводять службове розслідування інциденту на Франківщині.

За даними поліції, увечері 20 травня у Лісна Тарновиця Івано-Франківської області стався вибух. Правоохоронці вважають, що старший сержант 10-ї гірсько-піхотної штурмової бригади кинув гранату у юрбу чоловіків, з якими у нього виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки. Вісім людей отримали поранення рук та ніг, ще одна людина перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою.

У МВС України заявляли, що у 2017 році поліція вилучила з незаконного обігу майже 2,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 240 тисяч набоїв, понад дві тисячі гранат та 72 вибухові пристрої.