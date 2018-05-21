Спека повернеться в Україну вже цього тижня – синоптик

Спека в Україну повернеться вже цього тижня, 23-24 травня, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, завтра, 22 травня, у більшості областей очікується 24-28 градусів тепла, а у Києві – близько 22 градусів тепла.

«Повітря ще свіжувате втримається на Заході та Півночі, особливо вночі, хто у нічні години надумає обійти кругом хати чи будинку - одягніться тепліше, мінімально 7-12, максимально 20-24 градуси. Вдень у вівторок у більшості областей очікується 24-28 градусів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.