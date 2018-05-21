CАП: у справі Насірова зачитали менше половини тексту обвинувального акту

У справі колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова зачитали 245 сторінок обвинувального акту із 774-х, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України за результатами засідання Шевченківського районного суду Києва 21 травня.

Документ розпочали зачитувати 7 грудня 2017 року на вимогу сторони захисту.

Правоохоронці розповіли, що адвокати висунули вимогу читати з вказанням тире, дробів, вихідних номерів.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що під час сьогоднішнього засідання суд відмовив стороні захисту у відводі прокурора, який, на думку САП, був необґрунтований і спрямований на затягування судового засідання та втрату часу на зачитування обвинувального акту.

Наступне засідання призначили на 9:00 30 травня.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

До цього, 17 січня, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що направить подання «з підтвердженням подвійного громадянства (Насірова – ред.), що є порушенням закону про державну службу». За його словами, Велика Британія заявила про наявність у посадовця британського паспорта.

Сам Насіров назвав своє звільнення «незаконним і нечесним».