Група депутатів Європарламенту закликає владу України дофінансувати Суспільне мовлення

Група депутатів Європарламенту закликає українську владу дофінансувати Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ). Про це повідомляє НСТУ з посиланням на звернення, датоване 18 травня.

Європарламентарі вимагають від уряду виділити достатній бюджет для НТСУ, а до Верховної Ради звертаються з вимогою затвердити бюджет до кінця червня 2018 року.

Автори листа вважають, що є загрозою колапсу Суспільного, що недопустимо в країні, яка є членом Ради Європи й асоційованим партнером ЄС.

«У такому випадку Україна стала б єдиною європейською країною без суспільного мовника, що іде врозріз зобов’язанню уряду втілювати реформи суспільних медіа, які вважаються однією з підвалин демократичних процесів у країні», – наголошується у зверненні.

У держбюджеті на 2018 рік на фінансову підтримку «НСТУ» закладено лише 776 мільйонів гривень, це вдвічі менше за передбачену законодавством суму, яка в 2018 році мала б становити не менше 0,2 % видатків загального фонду держбюджету за попередній рік, що складає не менше 1,54 мільярда гривень.

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ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія» була зареєстрована як юридична особа 19 січня 2017 року. Згідно із законом про суспільне мовлення, НСТУ сформована на базі державних теле- і радіокомпаній, зокрема Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, обласних державних телерадіокомпаній.