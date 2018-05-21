Президент Ірану відреагував на заяву Помпео про жорсткі санкції

Президент Ірану Хасан Роугані, коментуючи заяву держсекретаря США Майка Помпео про жорсткі економічні санкції проти Ірану, заявив, що Тегеран не приймає того, що США схвалюють рішення за світ.

«Світ сьогодні не визнає, що Сполучені Штати вирішують за світ. Країни мають свою незалежність…Хто ви, щоб вирішувати замість Ірану та світу?», – сказав Роугані в заяві для іранських ЗМІ.

Його коментарі з’явилися через кілька годин після того, як 21 травня Майк Помпео заявив, що Вашингтон застосує щодо Ірану «найпотужніші санкції в історії» і що їхня гострота тільки зростатиме, «аж поки режим не змінить свій курс». Помпео встановив 12 умов для того, щоб Сполучені Штати погодились на нову ядерну угоду з Тегераном.

Роугані відкинув заяви Помпео та описав адміністрацію президента США Дональда Трампа як відступ до «ери Буша-молодшого та повторення тих самих заяв, що й у 2003 році».

«Епоха таких тверджень пройшла, іранський народ чув ці заяви сотні разів і більше не звертає уваги», – сказав Роугані.

Помпео проголосив цю заяву майже через два тижні після того, як Трамп заявив, що Вашингтон виходить з ядерної угоди 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами.