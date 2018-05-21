Держсекретар США Помпео анонсував «найпотужніші в історії санції» проти Ірану

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон накладе на Іран «найпотужніші санкції в історії» і що їхня гострота тільки зростатиме, «аж поки режим не змінить свій курс».

Помпео встановив 12 умов для того, щоб Сполучені Штати погодились на нову ядерну угоду з Тегераном у виступі в Вашингтоні 21 травня в аналітичному центрі Heritage Foundation.

Його виступ відбувається майже через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виходить із ядерної угоди 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами.

Водночас, дати, коли санкції можуть бути запроваджені, він не назвав.

Раніше Росія, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція закликали Вашингтон залишатись відданим домовленостям 2015 року, заявивши, що це найкращий спосіб запобігти розвитку Іраном ядерної зброї.

Державний секретар США Майк Помпео заявив в інтерв’ю Fox News 13 травня, що Вашингтон готовий обговорити з європейськими партнерами та Тегераном більш широкомасштабну угоду з Іраном.