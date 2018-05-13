Помпео: приватний сектор США допоможе Північній Кореї, якщо вона відмовиться від ядерної програми

Держсекретар США Майк Помпео заявив у неділю, 13 травня, що у разі, якщо Північна Корея погодиться повністю відмовитися від своєї програми створення ядерної зброї, США дозволять американському приватному сектору робити інвестиції в північнокорейську економіку.

«... Американці, які працюють у в приватному секторі ... прийдуть, щоб допомогти вибудувати енергетичну мережу ... в Північній Кореї», – сказав Помпео, виступаючи в програмі Fox News Sunday.

Майк Помпео, який вже двічі цього року відвідував Північну Корею, додав, що американці мають намір також інвестувати в північнокорейську інфраструктуру і в сільське господарство цієї країни, щоб допомогти її народові у вирішенні продовольчих проблем, якщо Північна Корея виконає вимоги США.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон веде активний діалог з КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав. Така зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином відбудеться, як про це огоосили днями, 12 червня. Саме для завершення підготовки цієї зустрічі Майк Помпео відвідав Пхеньян минулого тижня, 9 травня.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху має стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів.