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22 Травень 2018, Київ 00:18
Новини | Міжнародні

ЄС після заяви Помпео: альтернативи «ядерній угоді» з Іраном немає

У Євросоюзі наголошують, що альтернативи «ядерній угоді» з Іраном немає. Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.

«Виступ секретар Помпео не продемонстрував, що відмова від JCPOA («ядерна угода» – ред.) зробила або зробить регіон безпечнішим від загрози розповсюдження ядерної зброї чи як це ставить нас у більш сприятливі умови, щоб впливати на поведінку Ірану в сферах, що не входять до сфери JCPOA. Немає альтернативи JCPOA», – наголошується у заяві.

У ЄС також наголошують, що «ядерна угода» ніколи не розроблялася для вирішення всіх питань у відносинах з Іраном, зокрема, щодо побоювання стосовно регіональної ролі Ірану, тероризму та неповаги до прав людини.

Державний секретар США Майк Помпео 21 травня заявив, що Вашингтон накладе на Іран «найпотужніші санкції в історії» і що їхня гострота тільки зростатиме, «аж поки режим не змінить свій курс». Помпео встановив 12 умов для того, щоб Сполучені Штати погодились на нову ядерну угоду з Тегераном.

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виходить із ядерної угоди 2015 року між Іраном та шістьма світовими державами.

Читайте також: Що далі? Які можливості має Іран після виходу США з «ядерної угоди»

Росія, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція закликали Вашингтон залишатись відданим домовленостям 2015 року, заявивши, що це найкращий спосіб запобігти розвитку Іраном ядерної зброї.

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