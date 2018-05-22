ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо двох екс-беркутівців

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у причетності до розгону активістів Євромайдану 30 листопада 2013 року щодо двох колишніх співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут». Про це сказано в повідомленні прес-служби Генпрокуратури 22 травня.

Відповідно до нього, обвинувальний висновок був спрямований 21 травня в Шевченківський районний суд Києва. Один із екс-беркутівців є чинним співробітником поліції й помічником депутата Верховної Ради на громадських засадах.

2 травня ГПУ повідомила цим особам про підозру.

За даними прокуратури, згаданих осіб підозрюють у перевищенні влади, незаконному перешкоджанню проведення зборів і складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Наразі вирішується питання щодо запобіжних заходів.

Загалом, як мовиться у повідомленні, на теперішній час у зазначеному епізоді повідомлено про підозру 22 особам, у тому числі 8 високопосадовцям та 12 правоохоронцям. Оголошено в розшук 10 підозрюваних, обвинувальні акти щодо 10 осіб надіслані до суду.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

«Беркут» був розформований у лютому 2014 року, через кілька днів після розстрілів протестувальників у центрі Києва.