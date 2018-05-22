«Укравтодор»: на трасі Київ-Одеса у кількох місцях обмежений рух

На трасі Київ-Одеса у зв’язку з проведенням капітального ремонту у кількох місцях діє обмеження чи закриття руху. Про це у Facebook повідомляє компанія «Укравтодор».

За даними компанії, зокрема, рух обмежений біля міста Біля Церква на Київщині.

«79+500 – км 84+100 /м. Біла Церква/ (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду)

км 79+308 - /м. Біла Церква/ (рух транспортною розв’язкою з напрямку м. Одеса в напрямку міста Біла Церква закрито, розворот здійснюється на км 77+500 с. Терезине)

км 36+500 – км 42+000 (правий проїзд закритий, рух здійснюється по лівому проїзду).

На ділянці траси від Києва до Білої Церкви вже тривалий час проводяться ремонтні роботи.

У листопаді 2016 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення Державного дорожнього фонду України. Серед іншого, документ передбачає, що акцизний податок з виробленого в Україні пального, зі ввезеного в Україну пального та ввізне мито на нафтопродукти, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 році в розмірі 50 відсотків, у 2019 році – в розмірі 75 відсотків.

Закон запроваджує розподіл коштів Фонду таким чином: 60% – на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, на утримання доріг. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.