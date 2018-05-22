«Справу Супрун» повернули до НАБУ на доопрацювання – Холодницький

Справу про вимагання хабара у в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун повернули до Національного антикорупційного бюро України на доопрацювання, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Не оголосили підозру. Була змінена група прокурорів у цій справі з метою уникнення різних тлумачень у зв'язку з тими подіями. І нова група прокурорів, старший групи перший заступник [голови САП Максим] Грищук повернув у НАБУ це провадження на доопрацювання, тому що і цей процесуальний керівник, як і попередній, не бачать підстав для оголошення підозри станом на зараз», – заявив Холодницький.

7 березня НАБУ повідомило, що проводить слідчі дії за заявою Супрун. ЗМІ писали, що правоохоронці проводили обшуки вдома та на робочому місці мера Вишневого Київської області Іллі Дікова в межах кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди.

Обшуки провидили також у помічника лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка Олександра Богачова. Сам Ляшко зазначив, що, за версією слідчих, Богачов пропонував Супрун хабар за поставку обладнання в міську лікарню міста Вишневого. Депутат назвав звинувачення «ідіотськими».

Згідно з матеріалами судових рішення, від в.о. міністра очікували сприяння в отриманні коштів міжнародних організацій для закупівлі магнітно-резонансного томографа та цифрового мамографа у комунальний заклад «Вишневська міська лікарня». Натомість їй пропонували квартиру у Вишневому площею 44 квадратних метрів вартістю близько 490 тисяч гривень.

14 березня Супрун розповіла, що помічник народного депутата пропонував їй хабар на початку 2017 року.

Директор НАБУ Артем Ситник називав «справу Супрун», у яких голова САП Назар Холодницький міг перешкоджати слідству.