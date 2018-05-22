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22 Травень 2018, Київ 21:52
Новини | Корупція

Прокуратура: керівника одного з театрів Києва затримали на хабарі у 200 тисяч гривень

У Києві на отриманні хабара у 200 тисяч гривень затримали одного з керівників Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва, повідомила прокуратура Києва.

За даними слідства, керівник театру вимагав ці гроші від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.

Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара в приміщенні театру, стверджують прокурори.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за статтею 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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