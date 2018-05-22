Дніпро: 740 тисяч доларів допомоги отримала лікарня, де допомагають пораненим бійцям

У Дніпрі обласна клінічна лікарня імені Мечникова, де з перших днів бойових дій на Донбасі надають допомогу пораненим бійцям, отримала гуманітарну допомогу зі США на 740 тисяч доларів.

З Денверу (штат Колорадо) до Дніпра 22 травня у рамках проекту «Support Hospitals in Ukraine» доправили контейнер із сучасним медичним обладнанням.

Як повідомили в лікарні імені Мечникова, це наймасштабніший гуманітарний вантаж закладу від української діаспори США.

За словами головного лікаря лікарні Сергія Риженка, уся доправлена апаратура розрахована на допомогу найважчим хворим.

У вантажі – спеціальні ліжка інтенсивної терапії і кілька сучасних медичних апаратів: рентген-апарат, апарати УЗД, хірургічне та нейрохірургічне обладнання, зокрема, обладнання для операційних. Апарати були у вжитку, однак у доброму стані.

З початку бойових дій на сході України Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова поставила на ноги понад 3 тисячі тяжкопоранених військових.

Масштабна гуманітарна допомога лікарні до імені Мечникова розпочала приходити 2014 року. Зокрема, гуманітарні вантажі передаються українською діаспорою США, Канади та Франції.

Проект «Support Hospitals in Ukraine» («Підтримка лікарень України») був заснований українцями в США влітку 2014. За цей час до українських лікарень доставили медичного вантажу на 2 мільйони доларів США: це сучасне обладнання, інструменти, розхідні матеріали та медикаменти.