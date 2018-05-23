Німецький міністр розповідає у США про користь ядерної угоди з Іраном

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 23 травня у Вашингтоні зустрінеться з американськими високопосадовцями для переговорів, темою яких будуть наслідки виходу США з ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами.

Маас має намір обговорити це питання з державним секретарем США Майком Помпео та радником Білого дому з питань національної безпеки Джоном Болтоном. Це станеться через два дні після того, як США пообіцяли запровадити проти Ірану «найсильніші санкції в історії».

«Ми в Німеччині і в Європі налаштовані робити все необхідне для збереження угоди та збереження Ірану в ній», – заявив Маас після зустрічі в Палаті представників Конгресу США 22 травня. Ця позиція «була в наших інтересах безпеки», додав міністр.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Тегеран порушує дух угоди, продовжуючи випробування балістичних ракет і підтримуючи дії бойовиків у регіоні. Зрештою 8 травня Трамп заявив про вихід США із угоди.

Німеччина, Франція та Велика Британія намагаються врятувати ці домовленості, які передбачали послаблення санкцій проти Тегерана в обмін на контроль над його ядерною діяльністю. Також хочуть зберегти угоду ще два підписанти, Китай та Росія.