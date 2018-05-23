Путін з Макроном обговорять ситуацію на сході України – помічник

Президенти Росії та Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон обговорять ситуацію на сході України під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 25 травня, повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков.

За його словам, сторони піднімуть питання перспектив розв'язання криз у Сирії та Лівії, проблематику близькосхідного врегулювання, перспективи збереження Спільного всеосяжного плану дій із врегулювання іранської ядерної програми після виходу з нього Сполучених Штатів.

«Під час переговорів Путіна з Макроном заплановано обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань», – заявив Ушаков.

Макрон відвідає Росію з першим офіційним візитом 25 травня.

10 травня в німецькому Ахені лідери представників країн Нормандської четвірки зустрілися у форматі «тріо», без російського президента. Зокрема, сторони обговорили ескалацію конфлікту на Донбасі.