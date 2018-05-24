На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 23 травня зазнали поранень двоє українських військових, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. Він також заявив, що минулої доби підтримувані Росією бойовики 38 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів застосували міномети.

«Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» заявили про шість обстрілів з боку Збройних сил України 23 травня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби не наводили, але звинуватили українських військових в обстрілі околиць Горлівки.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.