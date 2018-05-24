Волкер: США не мають підтверджень від Кремля щодо відставки Суркова

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що США не мають підтверджень від Кремля щодо відставки Владислава Суркова.

«Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну – ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля буде він чи не буде продовжувати. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, який передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його обере. Але в той самий час, якщо вони вирішать зробити заміну, – а це прерогатива президента Путіна – ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв’язку з президентом Путіним. Бо рішення справді перебувають в його руках», – сказав Волкер під час телефонного брифінгу з міжнародними журналістами, перебуваючи в Лондоні.

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53-річний Сурков упродовж багатьох років був провідним стратегом адміністрації Путіна. Зараз він відповідає за український напрямок політики російської влади. За даними російських ЗМІ, помічник Путіна, Владислав Сурков більше не буде в Росії відповідати за український напрямок. Суркова називають «архітектором» анексії Криму та куратором угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР».