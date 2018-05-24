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24 Травень 2018, Київ 21:38
Новини | Події

У Раді пропонують позбавляти депутатів звання Героя України через порушення депутатської етики

Народний депутат Надія Савченко з державною нагородою «Золота Зірку Героя України», яку присвоїли у березні 2015 року, у Верховній Раді, 22 березня 2018 року

У Верховній Раді пропонують позбавляти депутатів звання Героя України через порушення депутатської етики.

Це передбачає законопроект № 8393, який зареєстрований 22 травня.

Згідно з законопроектом, Верховна Рада може звернутися до президента України з пропозицією щодо позбавлення такого народного депутата державних нагород, якщо депутат, якому присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», порушив депутатську етику.

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Норма закону про статус народного депутата про депутатську етику передбачає, що у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших депутатів, службових та посадових осіб, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу.

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