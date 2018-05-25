Прокуратура повідомила подробиці вбивства місцевого депутата в Черкасах

Прокуратура заявляє, що депутат Черкаської обласної ради Сергій Гура і чоловік, який ввечері 24 травня стріляв у нього, були знайомими. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

За даними слідства, близько 18:00 24 травня у центрі міста Черкаси в приміщенні громадської організації між депутатом Сергієм Гурою і його знайомим, 48-річним місцевим жителем, стався конфлікт, у ході якого останній здійснив декілька пострілів у депутата, після цього чоловік забарикадувався в цьому приміщенні.

Депутат від вогнепальних поранень загинув.

У прокуратурі зазначають, що поліцейські провели штурм приміщення, під час якого 48-річного чоловіка затримали і доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. У поліції раніше заявляли, що він перебуває під конвоєм.

Правоохоронці проводять розслідування за статтями Кримінального кодексу України – «умисне вбивство» і «захоплення заручників».

24 травня у всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» Радіо Свобода підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.