НАБУ: голова сільради на Київщині вимагав 90 тисяч доларів хабара

Голова сільради в Києво-Святошинському районі на Київщині вимагав 90 тисяч доларів хабара, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

«Посадовець за попередньою змовою з пособником (фізичною особою) вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 90 тисяч доларів США від іншої фізичної особи. Неправомірна вигода отримана за затвердження детального плану території садибної житлової забудови орієнтовною площею 90 га у Київській області та вчинення дій задля підписання відповідного рішення сільради», – заявили в НАБУ.

Згідно з повідомленням, голові сільради і його «пособнику» повідомили про підозру в злочині, передбаченому статтею 368 Кримінального кодексу України («отримання неправомірної вигоди»).

Національне антикорупційне бюро України створене у квітні 2015 року, фактично почало працювати у грудні 2015 року. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорії «А».