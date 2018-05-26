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26 Травень 2018, Київ 16:04
Новини | Події

У Києві через повідомлення про мінування зачинили 5 станцій метро

У Києві зачинили п’ять станцій метро «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Арсенальна» і «Героїв Дніпра».

Як повідомляє Київський метрополітен, надійшли анонімні повідомлення про мінування цих станцій, проводиться перевірка.

Поліцейські провели евакуацію пасажирів, працівників метрополітену, відбувається огляд станцій метро, заявили у поліції Києва.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні, 26 травня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». У Києві посилені заходи безпеки.

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