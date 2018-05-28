Французький міністр відвідує Баку та Єреван для розв’язання конфлікту навколо Нагірного Карабаху

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив 27 травня, що його країна прагне активізувати зусилля для розв’язання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

«Ми сподіваємося, що в найближчі місяці ми активніше працюватимемо над пошуками шляхів врегулювання карабахського конфлікту», – заявив Ле Дріан на прес-конференції з його азербайджанським колегою в Баку. Він додав, що «Франція прагне до миру та стабільності в регіоні».

Міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Мамедьяров заявив про відданість «стратегії врегулювання конфлікту мирним шляхом». «Я впевнений, що Франція як співголова Мінської групи ОБСЄ продовжуватиме допомагати врегулювати цю ситуацію», – відзначив Мамедьяров.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан здійснює турне країнами Південного Кавказу, він планує провести переговори в столиці Вірменії Єревані 28 травня.