З 1 червня КПВВ на Донбасі почнуть працювати у «літньому режимі» – штаб ООС

З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі почнуть працювати у «літньому режимі», повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі пояснили, що в літній період усі КПВВ працюватимуть з 6 до 20 години.

Згідно з повідомленням, на літній режим роботи переведуть:

дорожній коридор «Кадіївка – Золоте – Гірське – Лисичанськ» (КПВВ «Золоте»);

дорожній коридор «Горлівка – Бахмут» (КПВВ «Майорське»);

дорожній коридор «Донецьк – Курахове» (КПВВ «Мар’їнка»);

дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)» (КПВВ «Новотроїцьке»);

дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка –Маріуполь» (КПВВ «Гнутове»);

дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар» (КПВВ «Станиця Луганська»).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.