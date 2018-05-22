КПВВ «Майорское» ожидает перенос и модернизация. Сейчас здесь уже расчищают площадку для нового пункта пропуска. Он не будет отличаться от тех, что расположены на государственной границе. Вместе с тем, реконструировать обещают и КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Гнутово.

Контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» практически пуст. Это не показательная картинка. В последнее время, говорят люди, здесь редко бывают очереди.

Я вот только подъехал и уже подъезжаю к паспортному контролю

«Да, быстро сейчас проезжаем. Я вот только подъехал и уже подъезжаю к паспортному контролю. Класс вообще!» – говорит житель Горловки Виталий.

С неподконтрольной территории немного сложнее добираться на машине, признается луганчанин Евгений. Иногда приходится постоять в очереди в Горловке и на нулевом посту украинских силовиков.

«Нормально здесь пока. Здесь, с этой стороны, нет очередей. Мы сразу заехали. А вот там, в Горловке, – постояли чуть-чуть», – рассказывает мужчина.

Номинальная нагрузка на КПВВ 5 тысяч человек и 900 автомобилей в день. Но сейчас пропускают в среднем до 9 тысяч пешеходов и почти полторы тысячи машин, говорят пограничники. Это сравнимо с показателями крупных пунктов пропуска на госгранице.

Наблюдается тенденция к увеличению потока

«На сегодня в среднем до 9 тысяч человек пересекает КПВВ «Майорское» и до полутора тысяч автомобилей. И наблюдается тенденция к увеличению потока. Поэтому если сегодня мы остановимся в модернизации пунктов пропуска, то завтра это станет проблемой», – говорит начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Бондарь.

Поэтому по требованию командования Операции объединенных сил чиновники разработали планы реконструкции всех КПВВ в Донецкой области. Здесь оборудуют специальные сервисные комнаты для граждан, поставят навесы и установят санитарные узлы. По масштабам такие конструкции будут напоминать пункты пропуска на границе. Но их появление вовсе не означает, что Украина обустраивает новую границу.

Эти сооружения можно быстро снять и переместить на новое место, вплоть до государственной границы с Российской Федерацией

«Реконструкция КПВВ будет проводиться так, чтобы эти сооружения можно было быстро снять и переместить на новое место, вплоть до государственной границы с Российской Федерацией. Хочу вас заверить, что Госпогранслужба в таком случае готова будет сразу же взять под охрану Госграницу и, в том числе, организовать пропуск людей уже в пунктах пропуска», – говорит Владимир Бондарь.

Сейчас работы ведутся на КПВВ «Марьинка» и «Гнутово». В Майорске пункт пропуска переместят на 100 метров ближе к Бахмуту.

Сегодня там готовят площадку под новый КПВВ. Закончат модернизацию в этом году.

До конца года мы все построим

«Это все будет сделано в этом году. До конца года мы все построим. Начальная стоимость строительства всех четырех КПВВ была 100 миллионов гривен, но на сегодня эту стоимость значительно сократили», – говорит директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артём Литвинов.

Деньги на это выделены из областного бюджета. Пропускная способность пунктов пропуска после реконструкции не возрастет, но пересечение линии разграничения станет значительно комфортнее, обещают военные.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)