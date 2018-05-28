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28 Травень 2018, Київ 19:44
Новини | Політика

П’ять колишніх президентів України та Польщі бачать загрозу в рості напруги між країнами

Три колишні президенти України (зліва направо): Леонід Кучма, Леонід Кравчук та Віктор Ющенко

П’ять колишніх президентів України та Польщі оприлюднили спільну заяву із закликом до примирення на тлі росту напруги у відносинах між країнами.

Звернення підписали екс-президент Польщі Александр Квасневський та Броніслав Коморовський, а також колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

Вони висловили занепокоєння щодо напруги в українсько-польських відносинах, заявивши про необхідність єдності на тлі «виклику російської агресії в Україні».

Польща протягом багатьох років була одним із найсильніших захисників України в Європейському союзі та НАТО, однак останнім часом відносини між країнами загострилися через розбіжності в поглядах на історичні події.

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