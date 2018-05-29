Суд узяв під домашній арешт продавця, що вдарив пенсіонера на базарі біля метро «Лісова» – прокуратура Києва

У Києві суд ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт продавця одного зі столичних ринків, який під час сварки вдарив 64-річного чоловіка в обличчя, спричинивши йому черепно-мозкову травму, повідомила у Facebook прокуратура Києва.

«Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганстві), вчиненому групою осіб», – мовиться у повідомленні.

Інцидент трапився на базарі поблизу станції метро «Лісова» 26 травня.

Наступного дня кіоск цього продавця розтрощили кілька десятків агресивно налаштованих молодиків, травмувавши також трьох поліцейських. За даними поліції, внаслідок інциденту до відділку доставили 34 осіб, трьох із них було затримано.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, у зв’язку з погромом почали два провадження – за статтями «хуліганство» та «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.