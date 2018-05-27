Під час розгрому кіоску на «Лісовій» у Києві затримали 10 осіб, трьох поліцейських травмовано – поліція

Поліція Києва повідомляє про напад на кіоск поблизу станції метро «Лісова»: кілька десятків молодиків пошкодили торгову точку продавця, який 26 травня був затриманий за побиття пенсіонера, та кидали каміння у поліцейських.

«Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Десятьох активних учасників затримали і доставили до управління поліції. Зараз слідчі вивчають записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі Інтернет, тож діям кожного доставленого нададуть правову кваліфікацію», – заявив начальник поліції столиці Андрій Крищенко.

За його даними, у зв’язку з інцидентом почали два провадження – за статтями «хуліганство» та «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Про те, ким саме були нападники, у поліції не повідомляють. Тим часом, праворадикальна організація «С14» повідомила про затримання після інциденту на «Лісовій» 34 особи, зокрема – трьох своїх представників. Водночас, участь у самому нападі на торгову точку у «С14» заперечують, пишуть: їхні активісти прибули «пізніше, коли події були у розпалі».