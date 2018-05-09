МВС: у Києві представника організації «С14» не затримували, а вивели, щоб уникнути ескалації конфлікту

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що Сергія Мазура, який називає себе координатором організації «С14», не затримували, а вивели, щоб уникнути ескалації конфлікту.

«Під час спілкування між людьми із різними ідеологічними поглядами виник конфлікт. Поліція, аби уникнути ескалації, вивела учасників за межі проведення заходу. Сергія Мазура не було затримано і відносно нього адмінпротокол не складався», – йдеться у повідомленні відомства.

В Україні, зокрема і в Києві, сьогодні проводяться масові заходи із нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. За даними МВС, у цих заходах беруть участь понад 365 тисяч людей, грубих порушень безпеки не було, проте 14 людей затримали через використання забороненої комуністичної тоталітарної символіки.

Праворадикальна організація «С14» декларує боротьбу з «побутовим сепаратизмом» у містах за межами зони АТО, водночас представників «С14» звинувачують у сповідуванні неонацистських ідей. Організація відома своїми радикальними діями, зокрема, нападами на своїх політичних та ідеологічних опонентів.