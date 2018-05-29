Угорщина пропонує Україні створити міжурядову робочу групу, мета якої – слідкувати за виконанням рекомендацій Вененційської комісії щодо закону про освіту, заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в кулуарах штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Міністр переконує, що Угорщина не зацікавлена в роздмухуванні скандалу довкола українського освітнього закону. Натомість Будапешт прагне вирішення конфлікту, стверджує дипломат.

Угорщина хоче, щоб сторони повернулися до політики, яка ґрунтується на підтримці євроатлантичної інтеграції Києва з боку сусідів України, наголосив Сійярто.

29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та Угорщина домовились провести консультації щодо закону «Про освіту».

23 травня у Будапешті з робочим візитом побував помічник держсекретаря у справах Європи й Азії Весс Мітчелл. У центрі переговорів між ним та Петером Сійярто фігурувала тема покращення угорсько-українського діалогу на тлі блокування Будапештом співпраці між Україною і НАТО.

У середу, 30 травня, керівник МЗС Угорщини зустрінеться у Вашингтоні з держсекретарем Майком Помпео. Серед іншого сторони планують обговорити і поточний стан угорсько-українських стосунків.

Восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала загострення у відносинах між Україною та Угорщиною.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».