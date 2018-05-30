Польща пропонує призначити спецпредставника ООН з питань України

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонує Організації Об‘єднаних Націй призначити спеціального представника ООН з питань України. Про це він заявив журналістам 29 травня в кулуарах штаб-квартири ООН після закінчення засідання Ради безпеки із українського питання.

«Ми обговорювали цю ідею із польськими експертами, я консультувався із Павлом Клімкіним, і ми вирішили винести цю ідею на порядок денний», – пояснив польский міністр закордонних справ.

За словами дипломата, він ще не має конкретної кандидатури й різні люди можуть розглядатися для призначення на цю посаду. Яцек Чапутович вважає, що цей крок міг би суттєво допомогти у врегулюванні на Донбасі і прогнозує, що його підтримає багато країн. Водночас, перепоною знову може стати небажання Росії вирішувати проблему.

«Це рішення має ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето – ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати мінські домовленості – тож може доречно винести цю пропозицію на голосування?!» – пояснив логіку подальших дій польський міністр.

Чапутович також наголосив, що Нормандський формат, на його думку, не дуже й успішний, тому залучення до вирішення проблеми ще й такої авторитетної інституції як ООН, може суттєво допомогти змінити ситуацію на Донбасі.

На цьому ж засіданні Ради безпеки ООН 29 травня Росія відкинула вимоги визнати свою відповідальність за знищення літака рейсу MH17 у небі над Україною. На засіданні у Нью-Йорку міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок закликав Москву прийняти висновки слідчої групи, очолюваної Нідерландами.

«Мова ультиматумів – це не те, чим комусь буде дозволено користуватися, коли говоритимеш із Росією. Ми не можемо прийняти необґрунтований висновок Спільної слідчої групи», – відповів російський посол в ООН Василь Небензя.

24 травня міжнародна Спільна слідча група (JIT) в Нідерландах оприлюднила висновок, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.