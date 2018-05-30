Петренко: з початку року діти отримали 1,5 мільярда гривень аліментів

З початку року з боржників стягнули 1,5 мільярда гривень аліментів на користь дітей, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає прес-служба уряду.

У Кабінеті міністрів України нагадали, що в державі запроваджене законодавство, яке посилило відповідальність неплатників елементів.

Після цього 120 тисяч українців обмежили у праві виїзду за кордон, керування автомобілем, користування зброєю та полювання. Крім того, служби склали 16 709 протоколів про притягнення боржників до відповідальності у вигляді суспільно корисних робіт. Понад 10 тисяч неплатників аліментів оголосили в розшук. До публічного реєстру боржників внесли майже 200 тисяч людей, зазначили в уряді.

«Результатом всіх цих кроків стало повернення з початку року українським дітям, які роками не бачили коштів від рідних батьків, 1,5 мільярда гривень аліментів», – сказав Петренко.

6 лютого 2018 року набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила торік у грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців. Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві кермування автомобілем, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи» для порушника.