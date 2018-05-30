У Києві температура води у Дніпрі прогрілася до 20 градусів

У Києві температура води у Дніпрі перевищила 20 градусів.

Як повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вранці 25 травня температура води у Дніпрі досягла 20,2.

В обсерваторії додають, що вода у Дніпрі прогрівається переважно 5 червня.

Найраніше температура води Дніпра сягала позначки 20 градусів 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках.

Середня тривалість періоду з температурою води вищою за 20 градусів тепла у Дніпрі біля Києва становить 89 днів.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.