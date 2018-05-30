ДСНС: пожежу на Херсонщині локалізували, триває проливка території

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що пожежу на території Олешківського лісомисливського господарства на Херсонщині локалізували.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, на даний момент ведеться патрулювання і проливка території.

До гасіння пожежі залучали 426 людей і 99 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки, додають рятувальники.

28 травня на Херсонщині поблизу села Раденськ Олешківського району сталося загорання лісового масиву на площі близько 130 гектарів (з них 70 гектарів верхового горіння). Станом на ранок 29 травня у цьому районі спостерігалися окремі осередки горіння.