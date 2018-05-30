У США невиліковно хворим дозволили використовувати експериментальне лікування

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє невиліковно хворим пацієнтам використовувати експериментальні ліки і методи лікування, повідомляє агентство Associated Press.

Йдеться про лікування, яке ще не отримало схвалення управління з санітарного нагляду (FDA).

Пацієнтам зі смертельними захворюваннями, які вичерпали всі сертифіковані методи терапії, дозволять приймати неперевірені ліки. Процес легалізації нових методів лікування в США займає тривалий час. За даними агентства, іноді на схвалення ліки йдуть роки.

Законопроект викликав серйозні дебати в Конгресі Сполучених Штатів. Ініціативу підтримували республіканці, в той час як деякі представники Демократичної партії вважали її ненадійною. За словами низку конгресменів, законопроект дасть пацієнтам помилкову надію на одужання.