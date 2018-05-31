Іран погрожує французькій компанії Total передати вигідний контракт Китаю

Міністр нафти Ірану Біджан Зангане дав французькому енергетичному гіганту Total 60 днів для того, щоб ця компанія отримала від США виняток із режиму санкції. В іншому разі в Тегерані погрожують передати частку Total у багатомільярдному газовому проекті китайській нафтовій фірмі.

Total є єдиною західною фірмою, яка за останні два роки встигла укласти інвестиційну угоду в енергетичному секторі Ірану – після того, як за ядерною угодою 2015 року санкції були скасовані в січні 2016 року.

Згідно з інвестиційною угодою, Total має стати провідним партнером у проекті на суму 4,8 мільярда доларів, який передбачає видобуток газу в Південному Парсі. Молодшими партнерами мають виступити Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) та іранська компанія Petropars.

Після того, як на початку травня Вашингтон оголосив про вихід із ядерної угоди та відновлення санкції США проти Ірану до 4 листопада, Total заявила, що відмовиться від газового проекту, якщо не отримає спеціального дозволу США.