Очільник авіаслужби України отримав у травні майже 137 тисяч гривень зарплати – #Точно

Голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук у травні отримав 136 880 гривень заробітної плати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Олександра Більчука призначили на посаду очільника Державіаслужби 23 березня 2016 року, згідно з відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України.

Попередник Більчука – Денис Антонюк – був звільнений ще у вересні 2015 року. 11 вересня ГПУ повідомила про підозру колишньому голові Державіаслужби України за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Антонюку тоді обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тоді ж, у вересні 2015-го, Кабінет міністрів України звільнив і заступника керівника Державіаслужби України Миколу Мельниченка.

Державна авіаційна служба реалізує державну політику в сфері цивільної авіації і використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації.