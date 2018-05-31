Леся Цуренко зіграє на Roland Garros із сіяною американкою

Українська тенісистка Леся Цуренко зіграє 31 травня в другому колі відкритого чемпіонату Франції. Її суперницею є американка Коко Вандевеґе, сіяна на Roland Garros під 15-м номером.

Також у четвер проведе свій поєдинок другого кола Сергій Стаховський. Український представник, який у першому раунді переграв сіяного під 28-м номером іспанця Феліціано Лопеса (6:2, 6:4, 6:2), зустрінеться з німцем Мішею Зверєвим.

30 травня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до третього раунду, а авторка гучної стартової сенсації Катерина Козлова зачохлила ракетку, програвши у важкому матчі чешці Катерині Синяковій.