Автор Радіо Свобода в Туркменистані вийшов із в’язниці

Автор Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Сапармамед Непескулієв вийшов із в’язниці в Туркменистані після того, як відбув 3-річне покарання за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками. Ці звинувачення правозахисники засудили як політично мотивовані.

«Насамперед Сапармамед ніколи не мав потрапляти за ґрати. Права журналістів захищають міжнародні конвенції, підписантом яких є Туркменистан. Злочином тут є ув’язнення Сапармамеда, а не його журналістські матеріали», – заявив президент Радіо Свобода Том Кент.

Як повідомляє туркменська служба Радіо Свобода, Непескулієва відпустили 19 травня.

Непескулієв зник 7 липня 2015 року. Після того тривалий час про нього нічого не було відомо. Пізніше суд визнав журналіста винним за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками.

Правозахисники заявляють, що ці звинувачення сфабрикували як помсту за його журналістську діяльність. Робоча група ООН у справі необґрунтованих затримань визначила затримання Непескулієва саме як необґрунтоване й оголосила, що журналіста позбавили свободи «за мирне здійснення свого права на свободу висловлювання».

Непескулієв у відеорепортажах для Радіо Свобода документував зруйновану інфраструктуру й економічну нерівність на заході Туркменистану.

Фізичних нападів, погроз і судових переслідувань за звинуваченнями, які вважають безпідставними, зазнавали й багато інших журналістів і дописувачів Радіо Свобода в Туркменистані.

У звіті правозахисної організації Freedom House 2017 року Туркменистан за рівнем свободи преси визнаний «не вільним»: він розташований у самому кінці переліку поруч із Північною Кореєю з 98 штрафними балами зі 100 можливих.