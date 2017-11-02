Президент Радіо Свобода закликав покінчити з безкарністю злочинів проти журналістів

У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів – 2 листопада – президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент виступив із заявою, в якій закликав владу поважати міжнародні зобов’язання щодо гарантування безпеки журналістів.

Том Кент повідомив про численні випадки переслідування журналістів корпорації і загроз їм у різних країнах.

«У 2017 році наші журналісти ставали об’єктами нападів 34 рази у тих країнах, для яких ми працюємо: Росія, Україна, Білорусь, Пакистан, Афганістан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Вірменія, Азербайджан, Македонія та в інших. Це були фізичні напади, взяття під варту, допити, облави, словесні нападки, судові вироки, електронні погрози, захоплення обладнання. Ці напади були здійснені на наших журналістів через те, що журналістика – їхня професія. Іноді об’єктами нападок ставали і їхні сім’ї», – йдеться в заяві Тома Кента.

Він наголосив, що більшість тих, хто стояв за переслідуваннями журналістів, не були покарані.

Том Кент нагадав імена тих журналістів Радіо Свобода і членів їхніх сімей, які опинилися у в’язниці або під загрозою: це Микола Семена (засуджений в анексованому Росією Криму до умовного терміну за журналістську діяльність), Станіслав Асєєв (донецький блогер і журналіст, затриманий бойовиками в Донецьку), Сапармамед Непескулієв (що перебуває в ув’язненні в Туркменистані вже два роки за звинуваченнями, які правозахисники й робоча група ООН засудили як політично мотивовані), Солтан Ачилова (туркменська журналістка, на яку здійснювали напади і якій погрожували), Азіз Юсупов (засуджений в Узбекистані за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків брат кореспондента узбецької редакції Радіо Свобода Фарруха Юсупова, відомого критикою влади).

«Ми закликаємо поважати міжнародні стандарти і зобов’язання, щоб журналісти в усьому світі могли займатися своєю роботою в безпеці, під захистом закону ... і щоб вони могли повідомляти новини і давати інформацію, якої люди настільки потребують», – сказав Том Кент.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів відзначається за рішенням ООН 2 листопада. Дата була обрана в пам’ять про двох французьких журналістів, убитих у Малі 2 листопада 2013 року.