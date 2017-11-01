ІМІ: у жовтні 25 разів порушили права журналістів

У жовтні 2017 року зафіксовано 25 випадків порушень прав журналістів і свободи слова в Україні, свідчать дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

Серед них – 10 перешкоджань журналістам, п’ять фактів погроз і залякувань, три побиття і напади, три випадки недоступу до інформації, а також по два випадки політичного та юридичного тиску.

За даними ІМІ, найбільше у жовтні порушували право журналістів на професію представники місцевої влади (сім випадків), правоохоронці та приватні особи (по шість випадків). Регіонами-лідерами порушень є Київ (11), Одещина і Полтавщина (по три випадки).

«Серед погроз і залякувань є ситуація з журналістом програми розслідувань «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» – ред.) Олександром Чорноваловим, який заявив про зовнішнє спостереження, а також погрози журналістці антикорупційного проекту Bihus.info Мар’яні Мотрунич від голови Київського осередку «Батьківщини» Костянтина Бондарєва», – йдеться в повідомленні.

Всі три випадки побиття журналістів сталися у Києві під час висвітлення події біля Святошинського районного суду, де обирали запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському, додали в ІМІ. У всіх цих випадках фізичну силу до журналістів застосували правоохоронці. Постраждали, зокрема, журналісти УНІАНу, «Громадського» і «Страна.ua».

Крім того, ІМІ зафіксував два випадки в анексованому Росією Крим. Зокрема, Міністерство юстиції Росії у листі на адресу редакції проекту Радiо Свобода Крим.Реалії повідомило, що видання може «зазнати обмежень», оскільки нібито потрапляє під ознаки російського закону про обмеження для організацій-іноземних агентів. Інший випадок стався у Бахчисараї, де правоохоронці затримали двох стрімерів, що висвітлювали обшуки у кримськотатарських активістів.

«Серед зафіксованих випадків перешкоджань є недопуск на сесію Одеської міськради; намагання відібрати камеру в оператора у Чернівцях; перешкоджання членами виборчої комісії на Одещині під час виборів до об’єднаних територіальних громад, а також кандидатом у депутати та приватними особами на Херсонщині», – йдеться в моніторингу.

Таким чином, за даними ІМІ, від початку 2017 року зафіксовані 232 випадки порушень свободи слова і прав журналістів в Україні. Серед них – 74 випадки перешкоджання, 34 – обмеження доступу до інформації, 31 погроза, 24 побиття і 5 випадків цензури.

На початку жовтня в Національній спілці журналістів України повідомили, що за дев’ять місяців цього року зафіксували 75 випадків фізичної агресії щодо медійників.