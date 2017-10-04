НСЖУ заявляє про 75 нападів на журналістів цього року

Сімдесят п’ять випадків фізичної агресії щодо медійників зафіксували за дев’ять місяців цього року в Національній спілці журналістів України. Про це йдеться в дослідженні «Індекс фізичної безпеки», повідомляється на сайті спілки.

За даними дослідження, найбільше випадків зафіксували у червні та у вересні, відповідно – 12 і 11, найменше (8) – у березні цього року.

«У 13 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, у 4 випадках на журналістів нападали поліцейські або співробітники УДО. Також зафіксовано 3 випадки застосування зброї. «Лідером» Індексу НСЖУ є Київ та Київська область. Тут сталося 19 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів. 9 зафіксовано на Одещині, 6 – на Донеччині, по 5 – у Житомирській та Миколаївській областях, по 4 – на Вінниччині, Полтавщині, Дніпропетровщині», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, за даними Інституту масової інформації, з початку цього року в Україні зафіксовано 21 випадок побиття журналістів, 64 випадки перешкоджання їхній діяльності, 26 випадків погроз та 6 інцидентів, які організація кваліфікує як прояв цензури.

Напередодні, 21 вересня, під стінами Адміністрації президента відбулася акція з вимогою зупинити фізичний тиск на представників громадськості та журналістів. Організатори пікету влаштували інсценування, під час якого частина активістів у балаклавах імітували побиття іншої частини пікетувальників.

Говорили про кілька випадків, які мали місце цього року. Зокрема, двоє невідомих чоловіків вранці 18 вересня напали на члена правління громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Євгена Лісічкіна. Напад стався у дворі будинку, де живе чоловік, розповів Радіо Свобода голова правління антикорупційного центру Дмитро Булах.

Наприкінці серпня невідомі напали на колегу Лісічкіна по громадській організації, депутата обласної ради, Дмитра Булаха. Тоді у чоловіка діагностували черепно-мозкову травму і травми органів грудної клітки. В «Антикорупційному центрі» напад на Дмитра Булаха сприйняли як відповідь на результат його професійної діяльності.

Співробітники Державного управління охорони 15 вересня скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанів у Конча-Заспі, що під Києвом. У закладі в цей час перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко та ціла низка політиків.