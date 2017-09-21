Під Адміністрацією президента пікетувальники вимагають зупинити побиття активістів і журналістів

Під Адміністрацією президента України 21 вересня майже 20 активістів вимагають зупинити фізичний тиск на представників громадськості та журналістів. Організатори пікету влаштували інсценування, під час якого частина активістів у балаклавах імітували побиття іншої частини пікетувальників.

Також активісти тримають портрети мера Одеси Геннадія Труханова, мера Полтави Олександра Мамая, мера Харкова Геннадія Кернеса та президента України Петра Порошенка. За словами організаторів, ці люди причетні до побиття активістів в регіонах. Як заявив один з організаторів пікету, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, мітинг поводиться під адміністрацією президента України, оскільки наказ бити активістів у регіонах, на його думку, віддала центральна влада.

«Таких побиттів стає все більше і більше. Чому це відбулося, тому що центральна влада дала такий сигнал в регіони, що активістів можна «мочити», – заявив він.

Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко назвав напади на журналістів та активістів «рецидивом безкарності».

«Те, що сталося з Михайлом Ткачем, ця історія сталася в Києві, вона показова: це рецидив безкарності, спочатку не покарали нападника на його колегу Сергія Андрушка, коли за часів Януковича один з охоронців колишнього президента напав на нього», – вказав Лещенко.

Він нагадав і про напад, який стався під час зйомок програми «Схеми» поблизу будівлі СБУ, коли журналісти фіксували, на яких автомобілях приїжджають на роботу співробітники спецслужби. Депутат вважає, що такі випадки траплятимуться доти, доки не буде осіб, притягнутих до відповідальності за напади на журналістів.

Двоє невідомих чоловіків вранці 18 вересня напали на члена правління громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Євгена Лісічкіна. Напад стався у дворі будинку, де живе чоловік, розповів Радіо Свобода голова правління антикорупційного центру Дмитро Булах.

Наприкінці серпня невідомі напали на колегу Лісічкіна по громадській організації, депутата обласної ради, Дмитра Булаха. Тоді у чоловіка діагностували черепно-мозкову травму і травми органів грудної клітки. В «Антикорупційному центрі» напад на Дмитра Булаха сприйняли як відповідь на результат його професійної діяльності.

Співробітники Державного управління охорони 15 вересня скоїли напад на знімальну групу «Схем» біля одного з ресторанів у Конча-Заспі, що під Києвом. У закладі в цей час перебували президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко та ціла низка політиків.

Журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача й оператора Кирила Лазаревича під час виконання журналістських повноважень 2 жовтня 2015 року затримали співробітники СБУ. При затриманні застосували силу, кажуть журналісти. У них також відібрали і пошкодили техніку. За деякий час журналістів відпустили.